فتاة أفغانية تجبر أنجلينا جولي على دخول إنستجرام.. ما السبب؟

لم يكن لـ النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" وجود على "إنستجرام" حتى جاءتها رسالة دفعتها لإنشاء حساب على "إنستجرام"، لتجني في الساعات الأولى من دخولها منصة الصور والفيديوهات 4.8 مليون متابع.

أنشأت النجمة الأمريكية حسابًا على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوم الجمعة لمشاركة رسالة قوية تلقتها من فتاة مراهقة في أفغانستان.

وكتبت "أنجلينا جولي" في المنشور المرفقة معه صورة من الرسالة المكتوبة بخط اليد التي تلقتها :"هذه رسالة أرسلتها إليّ من فتاة مراهقة في أفغانستان"، وأضافت "في الوقت الحالي، يفقد شعب أفغانستان قدرته على التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية".

وتابعت جولي: "قد جئت إلى انستجرام لمشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".

فيما أوضحت جولي أنها كانت على حدود أفغانستان قبل أسبوعين من 11 سبتمبر ، حيث التقت باللاجئين الأفغان الذين فروا من طالبان، وكتبت: "إنه لأمر مزعج أن نشاهد الأفغان يتشردون مرة أخرى بسبب الخوف وعدم اليقين الذي يسيطر على بلدهم، إنفاق الكثير من الوقت والمال ، وإراقة الدماء وخسارة الأرواح فقط من أجل ذلك ، هو فشل يكاد يكون من المستحيل فهمه".



كما أضافت أن مشاهدة كيف يتم التعامل مع اللاجئين الأفغان، وهم من أكثر الناس قدرة في العالم ، على أنهم أعباء على العالم أمر مقزز على مدى عقود، مع العلم أنه إذا كانت لديهم الأدوات والاحترام ، فكم سيفعلون لأنفسهم.

وأنهت منشورها: "الكثير من النساء والفتيات اللواتي لم يردن التعليم فحسب، بل ناضلن من أجله. مثل الآخرين الملتزمين ، لن أتراجع. سأستمر في البحث عن طرق للمساعدة. وآمل أن تنضموا إلي".