فرج عامر: سموحة دخل موسوعة جينيس.. لدينا رؤية واضحة لجميع فروع النادي لعام 2030.. ونتعرض لظلم تحكيمي على مدار التاريخ

فرج عامر:

مراكز الشباب كانت تتفوق علي نادي سموحة

نتعرض لظلم تحكيمي ونمتلك لاعبين على أعلى مستوي

سموحة العلمين تقام بطراز عالمي

رؤية ٢٠٣٠ تشهد طفرة في كافة فروع نادي سموحة

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة انه حرص علي تغير معالم النادي منذ توليه المسئولية برفقة أعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح انه تم تغير هواية النادي من نادي اجتماعي إلي نادي رياضي يشمل مختلف القطاعات الرياضية والفنية والاجتماعية وكافة الأنشطة المختلفة.



وتابع المهندس محمد فرج عامر:" نادي سموحة كان مهملا قبل توليه المسئولية “ معلقا:” كان في مراكز شباب أفضل من نادي سموحة".



وأوصل: نادي سموحة يقام علي مساحة ١٦٨ فدان وتم اختياره كأكابر نادي في موسوعة جينيس كأكبر نادي في العالم.



وأشار فرج عامر إلي حرص مجلس الإدارة الي التوسع في الأنشطة الرياضية منذ توليهم المسئولية معلقا :"يوجد أكثر من40 لاعبه رياضيه داخل نادي سموحة في الوقت الحالي ويحتوي علي كافة الخدمات للأعضاء.

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وأوضح فرج عامر أن الفريق الأول لكرة القدم هو أقل ميزانية علي مستوي الأندية في الوقت الحالي علي الرغم من تألق كافة اللاعبين ومنافستهم بقوة رغم قلة العامل المادي للحصول على خدمة هؤلاء اللاعبين داخل نادي سموحة.



وأوصل :"سموحة اتعرض لظلم كبير جدا باستبعاده من الكونفدرالية الأفريقية علي الرغم من إنهاء الموسم الحالي في المركز الثالث أو الرابع"، مشيرا الي تعرض نادي سموحة الي ظلم تحكيمي علي مدار السنوات الماضية.



واتم:" سموحة يحتوي علي لاعبين مميزين ولدينا باع كبير في الرياضة المصرية علي مدار التاريخ.

وأشد المهندس محمد فرج عامر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد سامي مشيرا إلي تقديم كافة التدعيمان من أجل مواصلة الإنجازات والمنافسة على كافة البطولات الرياضية .

فرج عامر يتحدث عن رؤية نادي سموحة



وأوضح فرج عامر ان مجلس إدارة نادي سموحة لديه رؤية مستقبليه في ٢٠٣٠ لأحداث نقل نوعيه في كافة فروع نادي سموحة معلقا: فرع سموحة ببرج العرب يشهد طفرة حقيقة والقيمة التسويقية له تتخطي 6 مليار الوقت الحالي.



وأكد ان نادي سموحة في مدينة العالمين الجديدة يقام علي مساحة 43 فدان ويحتوي علي مدينة سكنية علي أحسن مستوي بتكلفة تقارب 500 مليون جنية.



وشدد رئيس نادي سموحة انه تم تحقيق كافة متطلبات أعضاء النادي خلال سنوات قليلة للغاية، مشيرا الي وجود المزيد خلال الفترة المقبلة وفقا للرؤية المستقبلية 2030.



وكرم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رموز النادي وبعض الشخصيات الرياضية في نهاية الحفل المقام بمقر النادي تقديرا لإنجازاتهم وتاريخهم على مدار التاريخ .

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