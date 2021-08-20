أسامة نعمان يتحدث لصدى البلد عن رؤية نادي سموحة والتدعيمات الرياضية بقيادة فرج عامر

أكد أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادي سموحة أن كافة المنتخبات الوطنية يتواجد بها لاعبو سموحة بمختلف الفئات .



وأضاف أسامة نعمان خلال حوارها لموقع صدي البلد ان الفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة تمكن من التتويج ببطولة كأس مصر في عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى التتويج بالبطولة الأفريقية لكرة الطائرة وكافة الألعاب الفردية والجماعية خصوصا داخل منطقة الاسكندرية.



وأوضح أسامة نعمان أن نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر يقدم كافة التدعيمات للألعاب الرياضية المتواجدة بنادي سموحة .





وعن أزمة تقييمات قطاع كرة السلة والتى كانت أعلنت نتائجها خلال الفترة الماضية أكد أسامة نعمان آن التقييمات آقيمت بواسطة لجنة خارجية من خارج نادي سموحة لتقييم الفرق متابعا :” بعض الأشخاص استغلوا الأزمة لإثارة البلبلة داخل النادي ولكن ثقة الأعضاء كانت الرد الحقيقي .

وتابع أسامة نعمان :” تم تقيم ٨٠٠ لاعب في كرة السلة بما يقارب ٤٦ فرقة وتقيم آكثر من ٢٦ فرقة كرة اليد ".

وأشار أسامة نعمان إلي فتح باب التظلمات عقب ٌإنتهاء تقييم اللجنة للنظر إليها من جديد متابعا:” تم تقديم ٢٨٧ تظلم في كرة السلة و قبول ٨٩ ، وكرة اليد شهدت قبول ٨تظلمات من ٌإجمالي ٢٨.



وشدد أسامة نعمان أنه الهدف الأول والأخير لمجلس إدارة نادي سموحة هو توفير كافة متطلبات الأعضاء والألعاب الرياضية دون المساس بحقوقهم .



وأكد أسامة نعمان آن مجلس ٌٌإدارة نادي سموحة أصر على فتح باب التقييمات رغم التحذيرات الكثيرة، خصوصا في ظل اقتراب انتخابات الأندية معلقا:” خدمة أبناء سموحة الهدف الآول والأخير لمجلس الإدارة دون النظر لحسابات أخرى.

وشدد أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادى سموحة أن المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي يسعى جاهدا لتوفير كافة الخدمات للأعضاء وتوفير متطلبات كافة الألعاب الرياضية المختلفة داخل النادي.

وأضاف أسامة نعمان أن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر يقدم الكثير من أجل النهوض بالنادي.

وأوضح أسامة نعمان أن المهندس فرج عامر قدم الكثير لنادي سموحة للوصول إلى ماهو عليه اَلان متابعا: فرج عامر تمكن من إحداث طفرة رياضيو داخل نادي سموحة.

وتابع: نادي سموحة تمكن من منافسة الأندية العالمية في ظل الإمكانيات المتوفرة بها في الوقت الحالي.

وأشار أسامه نعمان إلى وجود كافة التدعيمات للألعاب الرياضية المختلفة بنادي سموحة وعلي رأسهم قطاع كرة القدم.

وآكمل: كافة الخدمات تم توفيرها داخل نادي سموحة من أجل إراحة الأعضاء وتوفير مراكز كاملة لإنهاء الإجراءات والخدمات الحكومية بالإضافة إلى توفير الحصول على لقاح كورونا داخل النادي للحفاظ عليهم .

وأشار الى سعي المهندس محمد فرج عامر لتوفير مدينة رياضية متكاملة في العلمين الجديدة بأساليب عالمية تنافس الأندية العالمية وتتوفر بها كافة الخدمات.