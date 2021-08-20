محمد يوسف يعدد أسباب تعثر الأهلي في الدوري

أكد محمد يوسف نجم ومدرب الأهلي السابق أن الزمالك هو الأقرب للتتويج بـ لقب الدوري المصري لهذا الموسم في ظل صدارته للجدول بفارق 4 نقاط.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن فريق الاهلي كبير ولن يعلن استسلامه بسهولة عن اللقب وسيخوض المباريات المقبلة بتركيز وجدية شديدة لحصد الـ 3 نقاط.

وأكمل محمد يوسف ان الأهلي يعاني من ضغط مباريات شديد وهو ما أثر على أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة مشددا أن خوض مباريات دون لاعبيه الأولمبيين أثر سلبا على الاداء ايضا .

وأضاف أن الاهلي استقبل 23 هدف وهو ما يدل على تدهور اداء دفاع الاهلي حيث ان خط الدفاع كان احد اهم اسباب فوز الفريق بالدوري المواسم الأخيرة.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.



جدول ترتيب الدوري المصري، والذي جاء كالتالي:



1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5- بيراميدز 46 نقطة.

6- الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12- المقاولون 35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 32 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.