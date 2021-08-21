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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأزهر : زواج البارت تايم يخرج أسرة مفككة ويهين المرأة .. وحل مشكلة العنوسة والمطلقات بالتأهيل والإصلاح

زواج البارت تايم
زواج البارت تايم

زواج البارت تايم المثير للجدل

الأزهر يشرح ما هو زواج البارت تايم 

حكم زواج البارت تايم في الإسلام

هل زواج البارت تايم هو الحل لمشكلة العنوسة والمطلقات؟

 

علق الشيخ أحمد عبد الرحمن ، المسئول الإعلامي لوعظ الأزهر الشريف بالجيزة، على مبادرة زواج البارت تايم ، بعد التصريحات التي أثارت الجدل خلال هذه الأيام بخصوص حكم زواج البارت تايم .

وشرح مسئول إعلام وعظ الجيزة ، لصدى البلد، معنى زواج البارت تايم ، منوها إلى أن المبادرة التي أطلقها أحد المحامين، تنقسم إلى ثلاثة نواحي، الأولى ما يسمى بمبادرة "بارت تايم" وهو الزواج من امرأة ثانية بشرط أن يكون حقها في المبيت يوم في الأسبوع.

ما هو زواج البارت تايم


وذكر  الشيخ أحمد عبد الرحمن  أن زواج البارت تايم، يخرج من رحمه أسرة مفككة ، ففيها تتحمل المرأة مهام البيت بمفردها ، منوهاً أن عدم وجود رجل وأب في البيت للأولاد يخرج أسرة مفككة.

وتابع: إذا وافقت المرأة على هذا الشرط وتركت حقها في المبيت، فإنها في المستقبل ستتأذى من هذا الوضع لأنها ستصبح متزوجة بدون زوج وتريد أن تعف نفسها.

حكم زواج البارت تايم

وتابع: اشتراط هذا الشرط يعني إجبار المرأة على ترك حق أصيل من حقوقها وهو المبيت ، هو إهانة للمرأة ، منوها أنه من الناحية الشرعية يحق للمرأة التنازل عن حق المبيت ولكن يكون باختيارها ولا تكون مجبرة عليه.

وأشار  الشيخ أحمد عبد الرحمن  إلى أن الحالة الثانية من المباردة جاءت تحت اسم " زوج سلف "، وفي هذه الحالة تسلف المرأة زوجها يتزوج من صديقتها بالحلال زواجا شرعيا، منوها إلى أن هذه الحالة فيها امتهان للمرأة ولشأن الزواج، علاوة على عدم النظر إلى الكفاءة بين الطرفين في الزواج وكذلك قدرة الرجل على الزواج ماديا وجسديا واجتماعيا.

وأوضح الشيخ أحمد عبد الرحمن، أن النظر إلى المطلقة على أنها امرأة درجة ثانية، ولابد وأن تكون زوجة ثانية فقط هو امتهان للمرأة، فقد يأتي إليها من يستحقها ويصونها ويوفر لها حياة كريمة بكامل حقوقها وتتوفر أركان الزواج الكامل معهما.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة المشتقة من هذه المبادرة، تسمى بـ " اتجوزها هيا وصاحبتها " منوها إلى أن هذه المبادرة تشترط فيها المرأة على زوجها بالزواج من زميلتها ، وهذا هو امتهان آخر للمرأة ، وتقليل من قيمة عقد الزواج.

وتساءل  الشيخ أحمد عبد الرحمن: هل لو تم هذا الشرط ستضمن المرأة صفاء العلاقة مع صديقتها المتزوجة من زوجها حديثا أم لا؟ وهل زوجها مؤهل أصلا للزواج من ثانية ماديا وجسديا؟ وهل نضمن عدم الانفصال مرة أخرى؟".

وأكد أحمد عبد الرحمن، أن هذه المبادرات بجميع أسمائها ومشتقاتها لن تنفذ في مجتمعنا ، لأن الشعب المصري يقدس أمر الزواج، كما غلظه الشرع الحنيف وسمي الزواج في القرآن بالميثاق الغليظ، وأن الشرع الحنيف يعلي من قدر المرأة ويضمن حقوقها.

وأشار  الشيخ أحمد عبد الرحمن إلى أن الزواج الثاني للرجل لا يحتاج إلى دعوات، وإنما يحتاج إلى وجود السبب وتوفر القدرة الجسدية والمالية لهذا الزواج الثاني.

وأضاف  الشيخ أحمد عبد الرحمن، أن حل مشكلة العنوسة والطلاق لا يكون بهذه الطريقة، ولكن المشكلة تكمن في عدم تأهيل الرجال والنساء للزواج والحل لا يكون بالزواج مرة أخرى، وإنما بتأهيل الطرفين للعلاقات الزوجية والإجتماعية.

وأشار إلى أن الحل الثاني يكمن في الإصلاح الإجتماعي والتوعية الأسرية، وهذا ما يقوم به الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، من خلال المبادرات التوعوية والدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، منوها أن المرأة ليست سلعة حتى نتحدث عنها وعن حياتها بهذه الصور التي تنافي مبادئ الشرع الحنيف.

وذكر  الشيخ أحمد عبد الرحمن أن الوصول إلى نسبة طلاق عالية في المجتمع هو عدم تأهيل الرجل والمرأة للزواج، منوها أن الفقر ليس كما يشاع السبب في الطلاق فهناك أزواج وزوجات من الفقراء يعافرا مع بعضهما لإنجاح الحياة الأسرية.

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