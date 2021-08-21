عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل سيارتها.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة صيفية مميزة.. شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".
 

وظهرت هنا الزاهد في الصورة من سيارتها بإطلالة صيفية مميزة مرتدية توب باللون الرمادي وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها مما لفت انتباه المتابعين.

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي حيث كشفت أسرارا جديدة في حياتهم خلال برنامج "في البوكس".

وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".
 

وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات ".

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة الفنان أحمد حاتم.

 


 

هنا الزاهد تتألق في احدث ظهور من سيارتها صورة جديدة الفنانة هنا الزاهد

ترشيحاتنا

تسبب في وفاة ابنته.. أب يشعل النار فى زوجته وأبنائه ببنى سويف

قرار عاجل من طالبان بشأن الراغبين في مغادرة أفغانستان

إنجاز جديد للجمباز.. مصر تستضيف كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تصل لـ 7 سنوات .. الحبس عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

كنت في الساحل.. محمد السعدني يرد على شائعة وفاته.. شاهد

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل عمليات الإجلاء من مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة في التحول الرقمي

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

موسيماني وعبدالحفيظ ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ