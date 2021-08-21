الزراعة : إنتاج 112 ألف طن تقاوي قمح خام و113 فدانًا للأرز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الانتاج، عن استكمال منظومة انتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الانتاج مع إنشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمساهمة في رفع الانتاجية بالتعاون مع الإدارة المركزية لانتاج التقاوى والمعاهد البحثية المعنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار السباعي إلى إنه لأول مرة، تم الانتهاء من استخراج تراخيص منافذ لبيع التقاوي المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات: كفر الشيخ، البحيرة، والغربية، فضلا عن الانتهاء من إصدار تراخيص لقطاع الانتاج للقيام بعملية انتاج التقاوي بمزارع القطاع، لافتا إلى إنه تم انتاج هذا العام 2020 /2021 تقاوي محصول القمح من مساحة إجمالية 55 فدان بمزارع: الجميزة، شندويل، والقوصية، حيث بلغ إجمالي ما تم انتاجه حوالي ١١٢ ألف و٩٦ طن خام هذا الموسم.

وأوضح رئيس قطاع الانتاج، إنه تم أيضا زراعة تقاوي الموسم الصيفى لمحصول الأرز على مساحة 113 فدان بمزرعة الجميزة في الغربية، ولمحصول الذرة الشامية ( سلالات ) على مساحة 15 فدان بمزرعة الجميزة أيضا، لافتا إلى أن مزرعة الجيمزة تقع فى وسط محافظات الدلتا بجوار محطات الغربلة وانتاج التقاوي بما يساعد فى عملية الانتاج بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.