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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز جديد للجمباز.. مصر تستضيف كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

رياضة الجمباز
رياضة الجمباز

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كأس العالم  المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة 
واشترط الاتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من أول شهر يناير حتى مارس من كل عام 
ومنح الاتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية  خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022 و 2023 و 2024
جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم  مؤخرا القاهرة 2021
ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز على ثقة الاتحاد الدولي فى الدولة المصرية وإمكانياتها لما تملكه من بنية تحتية وخدمات فندقية ومنشآت رياضية على اعلى مستوى 
وأضاف أمين ان الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لعبت دور كبير فى استضافة مصر سلسلة  كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد عدد من اللقاءات مع  الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، على هامش بطولة العالم فى القاهرة ودورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020
وأشار أمين آن استضافة مصر لكأس العالم المؤهل لأولمبياد باريس انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية بشكل عام وللعبة الجمباز بشكل خاص كون ان مصر آول دولة داخل أفريقيا تستضيف هذا الحدث الكبير 
وشارك الجمباز المصري لاول مرة فى تاريخه فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد ١١ لاعب ولاعبه وحققت البعثة نتائج طيبة وحصلت ملك حمزة  على إجمالي نقاط 94.720، في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع بفارق بسيط عن صاحبة المركز الثامن التي تأهلت للنهائيات مع اول ثمان لاعبات

كما نجح اللاعب سيف آسر  في منافسات الجمباز الترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، وحصل على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

 

ترتيب الجمباز المصري في التنصيف العالمي

 

ويحتل الجمباز المصري  المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمي، بعد أن تخطى الجمباز المصري في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

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