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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
مجدي سلامة

في مباراتين فقط، اجتاح بوكا جونيورز ملعب هارد روك بقوة، محوّلًا إياه إلى "ملعب بومبونيرا" الخاص به، إذ ملأوا الملعب بحماس لا مثيل له في كأس العالم للأندية، تاركين جماهير الفرق المنافسة، والنقاد، وحتى فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، في حالة من الإعجاب الواضح.

وشكّل جمهور بوكا جونيورز غالبية الحضور البالغ عددهم 55,574 متفرجًا في مباراة فريقهم ضد بنفيكا، كما شكّلوا الأغلبية الساحقة من الحضور البالغ عددهم 63,587 متفرجًا في المباراة التي خسرها الفريق 2-1 أمام بايرن ميونيخ يوم الجمعة.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد تعرّض لانتقادات شديدة؛ بسبب مزاعم عن عدم اهتمامه بالبطولة التي تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة.


في حين تُقام بعض المباريات أمام ملاعب نصف فارغة، كان حضور جماهير أمريكا الجنوبية حاسمًا في كأس العالم للأندية.


وقال ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز، في تصريحات صحفية: "كان الجمهور رائعًا، وهذا ليس جديدًا، بالطبع، الخسارة مؤلمة، لكن جمهورنا مذهل، بوكا هو العمل معًا: الفريق والجماهير، هذا ما نحن عليه".


وأضاف: "كرة القدم الأرجنتينية مميزة. لها تاريخ فريد، الناس هنا شغوفون ومتحمسون، لقد ساندت جماهيرنا هذا الفريق في كل شيء، وعلينا أن نكون على قدر التحدي".


فيما قال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ: ""لديّ مسيرة طويلة وخبرة كبيرة، هناك أوقات أرغب فيها بأن أكون لاعبًا، والليلة كانت واحدة من تلك الأوقات، كان الجمهور عدائيًا بأفضل شكل ممكن، وكانت المباراة مليئة بالحماس والحماس، هذا ما أحبه في كرة القدم".


واختتم: "لعبنا ضد نادٍ كبير ذي قاعدة جماهيرية يدفع معظم المشجعين ثمنها".


60,626 - متوسط الحضور في ملعب هارد روك في ميامي في أربع مباريات من كأس العالم للأندية فيما كان أفضل حضور جماهيري أمس الجمعة، إذ بلغ 63,587 مشجعًا في المدرجات.

بوكا جونيورز ملعب بومبونيرا كأس العالم للأندية بايرن ميونيخ

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