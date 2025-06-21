منتخب مصر لكرة اليد يهزم أسبانيا فى كأس العالم للشباب

حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب، "بطل إفريقيا"، إنجازًا رائعًا بالفوز على نظيره الإسباني، "بطل أوروبا"، بنتيجة مثيرة 30-29، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة العالم للشباب المقامة في بولندا من 18 إلى 29 يونيو 2025.

بهذا الانتصار، تصدر الفراعنة مجموعتهم ليضمنوا التأهل إلى الدور الرئيسي كأول المجموعة.

شهد الشوط الأول من المباراة ندية قوية، حيث انتهى بالتعادل 16-16، قبل أن يفرض المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني، مستعرضًا مهاراته العالية وروحه القتالية.



وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في البطولة بانتصار كبير على السعودية بنتيجة 35-30، ثم واصل تألقه بالفوز على البحرين بنتيجة 28-19، ليؤكد جدارته بالتأهل إلى الدور الرئيسي.

ويضم الدور الرئيسي 4 مجموعات، بكل مجموعة 4 فرق، حيث يصعد أول فريقين من كل مجموعة في دور المجموعات.