منتخب شباب اليد يفوز على السعودية فى أولى مبارياته ببطولة العالم

حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، الفوز على نظيره السعودي، في أولى مباريات الفريق في بطولة العالم التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

وتمكن منتخب الفراعنة من تحقيق الفوز بنتيجة 35 /30، علمًا بأن الفريق نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19 /15.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره البحريني في ثاني الجولات، في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا الخميس.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثامنة التي تضم رفقته كلا من، إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كلا من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، ومعاذ عزب إبراهيم.