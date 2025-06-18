قبل مواجهة الوداد.. مانشستر سيتي يعين قائدا جديدا للفريق

عيًن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي برناردو سيلفا قائًدا للفريق، بعد رحيل النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وأعلن النادي الإنجليزي أن برناردو سيلفا سيكون القائد الجديد للفريق بعد رحيل كيفن دي بروين، قبل ساعات من أول مشاركة لمانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 أمام الوداد المغربي.

موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد

ويستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة الوداد المغربي، اليوم الأربعاء، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ويستهدف مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الفوز على الوداد في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو التأهل إلى ثمن النهائي.

في المقابل، يتطلع الوداد إلى تحقيق مفاجأة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بالبطولة.

وتضم المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية، كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد المغربي والعين الإماراتي.