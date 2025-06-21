شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي منشوراً مثير بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "كنا سيبنا عماد النحاس أو كولر لو كل ما نتكلم نقول مش هنقدر نحاسب ريبيرو".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.