جيش الاحتلال: نركز على قصف المواقع النووية ومرافق التخصيب في إيران

أكد جيش الاحتلال، أنه يركز على قصف المواقع النووية ومرافق التخصيب والبنية التحتية الصاروخية في إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ،أنهم قتلوا قائد قوة فلسطين في فيلق القدس سعيد إيزادي القائد في الحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وتابع : "عمقنا ضرباتنا للمنشآت النووية الإيرانية في أصفها واستهدفنا أمس موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ بغرب إيران و حرمنا النظام الإيراني من القدرة على إعادة بناء قدراته في المستقبل فيما نخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا في تاريخ إسرائيل ونعمل بحرية في أجواء إيران لكن هناك الكثير من الأهداف الواجب إنجازها لتحقيق مهمة إزالة الخطر الإيراني".