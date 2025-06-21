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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمني يكشف عن «قاعدة طائرات مسيرة» إسرائيلية داخل إيران لتنفيذ عمليات سرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي وأستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تتبع سياسة اغتيالات موسعة وممنهجة داخل إيران، تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي وتقويض البنية العسكرية والنووية الإيرانية، وذلك في إطار استراتيجية أمنية أوسع.

اختراق استخباراتي عميق لتنفيذ عمليات اغتيال ضد علماء وقادة عسكريين

وأوضح الشحات، في مداخلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن الاغتيالات التي طالت علماء وقادة عسكريين وعناصر دفاع جوي تعتمد على اختراق استخباراتي متقدم، مشيرًا إلى نجاح إسرائيل في إنشاء "قاعدة طائرات مسيرة" داخل الأراضي الإيرانية لتنفيذ عملياتها السرية.

أهداف إسرائيل تتجاوز تعطيل النووي إلى تغيير النظام الإيراني

وأضاف الخبير الأمني أن إسرائيل تسعى من خلال تكثيف الضربات منذ أكتوبر الماضي إلى تغيير ملامح النظام الإيراني، مع استهداف محور المقاومة بالكامل بدءًا من حماس وحزب الله، وحتى الحوثيين، بهدف تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة تمهيدًا لضربة أكبر.

تحذير من ردود فعل عنيفة وإمكانية استخدام إيران لصواريخ باليستية برؤوس نووية

توقع الشحات تحالفًا إسرائيليًا أمريكيًا مدعومًا أوروبيًا في حال تصاعد الضغوط على إيران، محذرًا من أن أي محاولة لتغيير النظام بالقوة قد تثير ردود فعل عنيفة من طهران، التي قد تلجأ لاستخدام صواريخ باليستية محملة برؤوس نووية.

وأكد أن حلفاء إيران مثل حزب الله والحوثيين لن يتحركوا عسكريًا إلا إذا تعرض النظام الإيراني لخطر الانهيار، مشيرًا إلى قدرة طهران على تنفيذ ضربات انتقامية مؤثرة كما ظهر في الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استنزفت الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

إيران القاهرة الإخبارية أستاذ العلوم السياسية

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