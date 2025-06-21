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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير فلسطيني: إيران أعادت ترتيب قواتها وتستخدم أسلحة جديدة في الهجمات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور خليل أبو كرش، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، عن استخدام إيران أنواع متطورة من الأسلحة خلال هجماتها الأخيرة ضد إسرائيل، في إطار استراتيجية تهدف إلى استنزاف تل أبيب عسكريًا وسياسيًا.

طهران تعيد ترتيب صفوفها بعد الضربة الإسرائيلية

وأوضح أبو كرش في مداخلة هاتفية مع “القاهرة الإخبارية” أن إيران استعادت أنفاسها بعد الضربة الإسرائيلية الأولية، وعملت على إعادة تنظيم صفوفها العسكرية والأمنية، مؤكداً أن الصور والفيديوهات القادمة من ساحات المواجهة توضح استخدام أسلحة متطورة تسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات الإسرائيلية.

إطالة أمد المواجهة وزيادة الضغط على إسرائيل

وأشار الخبير إلى أن طهران تعتمد على إطالة أمد المواجهة بهدف دفع إسرائيل إلى حالة من الارتباك والضغط، خاصة مع فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها المعلنة بوقف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

تحذير من تصعيد إسرائيلي واسع

وحذر أبو كرش من احتمالية تصعيد إسرائيلي كبير، قد يشمل زيادة عمليات الاغتيال ضد قيادات وعلماء إيرانيين أو ضربات أوسع تستهدف البنية الأساسية للنظام الإيراني، مع تزايد الحديث الإسرائيلي عن "تغيير النظام" كهدف استراتيجي.

مؤشرات على تدخل أمريكي محتمل 

ولفت الباحث إلى تحركات عسكرية أمريكية مثيرة للقلق، حيث أشارت تقارير إلى تحليق قاذفات بي-52 المتطورة نحو المنطقة، ما قد يشير إلى تدخل مباشر محتمل لواشنطن في الأيام المقبلة، واصفاً الوضع بـ"الساعات الحاسمة التي ستحدد مستقبل الشرق الأوسط".

إسرائيل المركز الفلسطيني المركز الفلسطيني للدراسات القاهرة الإخبارية

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