أفاد إعلام إيراني، بوجود دوي انفجارات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان وأبلغه بأن إيران عليها تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي.



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون قال لبزشكيان إن باريس ستسرع المفاوضات بين أوروبا وإيران.

يأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو التابع للاحتلال يهاجم موقعا لتخزين الأسلحة شرقي طهران قبل قليل، كما أكد الجيش الإسرائيلي: " نهاجم حاليا بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران".

