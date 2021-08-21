بعد يومين من طرحها.. "تك" لـ محمد حماقى تحقق 1.5 مليون مشاهدة

حققت أغنية "تك" لـ محمد حماقي، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” كما تصدرت التريند رقم 5.

أغنية "تك" لـ محمد حماقي كلمات: أمير طعيمة، والحان: عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساچ: توما، وديچيتال ماستر: طارق مدكور، وطبلة: احمد عيادي، وناي: أحمد خيري، وجيتار: مصطفى نصر.

كلمات أغنية تك

تقول كلمات أغنية “تك” :"حبيبي داس على قلبي تك .. وأنا يا ناس كده ع المحك .. ومابقاش في عندي شك .. خلاص ملكني هواه .. ده أنا مشيت علشانه عكس .. على زمان علمت اكس .. ولو اعيش وياه في حبس .. هقول دي أحلى حياة.. بدوب ادوب ادوب من عينيه .. وانسى روحي بين إيديه .. قلبي داب م اللي اسمه إيه .. وخلاص مسلّم ليه .. أنا زمان كان عندي كبر .. مابمشيش للحب شبر .. ليه مابقاش كده عندي صبر .. وليل نهار بناديه".

يذكر أن الفنان محمد حماقي يحي حفلا يوم 27 أغسطس، بفندق الماسة بالعلمين الجديدة.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بين 400 وحتى 1000 جنيه، وتنطلق في تمام العاشرة مساء.

وحققت أغنية “لو هتسيب” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا واقتربت من كسر حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.