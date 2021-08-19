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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة تك على اليوتيوب .. فيديو

محمد حماقي
محمد حماقي

طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “تك” عبر القناه الرسمية الخاص به على موقع “اليوتيوب”.

وتعد الأغنية هي واحدة من أغاني البومه الجديد الذي يحمل إسم “يا فاتني” حيث طرح منه عدد من الأغاني كان من بينها أغنية “زيها مين”، و"لو هتسيب".

 

وكان محمد حماقي قد روج للأغنية حيث كتب من خلال حسابه الرسمي على “الإنستجرام”: “النهارده الساعة ٥ أغنية #تَك من ألبوم #يا_فاتنّي هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

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تتراوح أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بين 400 وحتى 1000 جنيه، وتنطلق في تمام العاشرة مساء.

حققت أغنية “لو هتسيب” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا واقتربت من كسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

محمد حماقي اليوتيوب زيها مين لو هتسيب الفنان محمد حماقى فندق الماسة بالعلمين يا فاتني

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