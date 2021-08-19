محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة تك على اليوتيوب .. فيديو

طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “تك” عبر القناه الرسمية الخاص به على موقع “اليوتيوب”.

وتعد الأغنية هي واحدة من أغاني البومه الجديد الذي يحمل إسم “يا فاتني” حيث طرح منه عدد من الأغاني كان من بينها أغنية “زيها مين”، و"لو هتسيب".

وكان محمد حماقي قد روج للأغنية حيث كتب من خلال حسابه الرسمي على “الإنستجرام”: “النهارده الساعة ٥ أغنية #تَك من ألبوم #يا_فاتنّي هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

موعد حفل حمد حماقي بفندق الماسة بالعلمين الجديدة

يحيي الفنان محمد حماقي حفلا بفندق الماسة العلمين يوم 27 أغسطس، بفندق الماسة بالعلمين الجديدة.

تتراوح أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بين 400 وحتى 1000 جنيه، وتنطلق في تمام العاشرة مساء.

حققت أغنية “لو هتسيب” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا واقتربت من كسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.