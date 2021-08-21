رئيس بنك مصر يفجر مفاجأة: عصابة جمعت 2.7 مليون جنيه من 13 واقعة احتيال

بسبب البيانات السرية

علق محمد الإتربى رئيس بنك مصر، على محاولات الاحتيال على العملاء، مؤكدا أن الدولة تتحرك نحو الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفا: "هناك تشكيل عصابي يستغل عدم دراية العملاء ويتواصل معهم هاتفيا للحصول على بيانات العميل السرية".

وأضاف محمد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما حدث مع سيدة سمالوط هو تواصل أحد أفراد التشكيل العصابي معها وطلب منها الحصول على بياناتها السرية لتحديث البيانات".

وأكمل محمد الإتربي: "سيدة سمالوط عميلة في البنك وأعطت الرقم السري لمن اتصل بها من أفراد التشكيل العصابي كي يتعامل مع الحساب"، مضيفا: "حدثت حوالي 13 واقعة احتيال وحصولوا على 2.7 مليون جنيه، ولكن نطمئن المواطنين بأن أموالهم أمنة ولا قلق عليها".

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وتابع محمد الأتربي: "نرجو العملاء عدم إعطاء بيانات سرية لأي متصل بهم هاتفيا"، مضيفا: "من الممكن تعرض عملاء بنوك أخرى لوقائع احتيال مماثلة".