كيف تحد من الصداقات المدمرة للعلاقة الزوجية؟.. استشاري توضح

كشفت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، عن كيفية الحد من الصداقات التي تدمر العلاقة الزوجية سواء كانت هذه الصداقات للزوج أو الزوجة، من خلال الحرص على الحفاظ على حياتكم الزوجية، مشيرة إلى أن الحياة بعد الزواج تختلف عن الحياة قبل الزواج، ويجب على الزوجين ترتيب أولوياتهما بين المنزل والعمل والأقارب والأصدقاء، بما لا يؤثر على علاقتهما.

وأضافت "الفقي"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه لا بد من اتفاق على المصارحة في حالة الانزعاج من وجود صديق معين، والتنبيه بخطورة هذا الصديق على حياتكما الزوجية، فالمصارحة بين الزوجين والبوح بما يدور في نفس أي منهما من مشاعر بسبب مشكلة ما بينهما هو بداية الطريق السليم لحلها.

وطالبت استشاري الصحة النفسية، بالابتعاد عن تلك الشخصيات التي تتسبب في انتهاء العلاقات الزوجية، خاصة وأن هناك أصدقاء السوء الذين يجب الابتعاد عنهم ومنها الشخصية الفضولية، والشخصية الثرثارة، والشخصية الغيورة، بالإضافة إلى الشخصية المسيطرة المتملكة، إلى جانب الشخصية الحقودة أو الحسودة، وأخيراً الشخصية الكذابة.

