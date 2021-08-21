برايتون يفوز 2-0 على واتفورد في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برايتون على واتفورد بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “ بريميرليج”.

افتتح شين دافي التسجيل لـ برايتون بضربة رأسية رائعة في الدقيقة العاشرة، من متابعة للضربة الركنية التي نفذها الألماني باسكال جروس.

وفي الدقيقة 41، أحرز موباي ثاني أهداف برايتون بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيسوما، جعلته ينفرد بمرمى واتفورد، ويسجل الكرة بسهولة، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة السادسة ، فيما توقف رصيد واتفورد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكان برايتون قد فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بهدفين مقابل هدف.