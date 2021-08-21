عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برايتون يفوز 2-0 على واتفورد في الدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

فاز فريق برايتون على واتفورد بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “ بريميرليج”.

افتتح شين دافي التسجيل لـ برايتون  بضربة رأسية رائعة في الدقيقة العاشرة، من متابعة للضربة الركنية التي نفذها الألماني باسكال جروس.

وفي الدقيقة 41، أحرز موباي ثاني أهداف برايتون بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيسوما، جعلته ينفرد بمرمى واتفورد، ويسجل الكرة بسهولة، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة السادسة ، فيما توقف رصيد واتفورد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكان برايتون قد فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بهدفين مقابل هدف.

الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز بطولة الدورى الانجليزي الممتاز برايتون بطولة الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

إنتر يكتسح جنوى برباعية في افتتاح الدوري الإيطالي

مدرب ريال مدريد: المفاوضات مع مبابي لا تهمني ولدي فريق قوي

الفتح يتعادل مع الفيحاء 1-1 في الدوري السعودي.. شاهد

إنتر يتقدم بثنائية على جنوى في افتتاح الدوري الإيطالي

تشكيل إنتر لمواجهة جنوى في افتتاح الدورى الإيطالى

ليدز يفرض التعادل على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يفوز بثنائية على نيوكاسل .. وتعادل سلبي بين كريستال بالاس وبرينتفورد

مانشستر سيتي يمطر شباك نورويتش بـ 5 أهداف في البريميرليج.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد سعد ينشر صورا جديدة من عقد قرانه .. شاهد

صاعقة تقتل 500 خروف مرة واحدة في هذه الدولة.. فيديو

المشدد 15 سنة لـ خيال وعامل وسائقين سرقوا 3 أشخاص بالإكراه بالجيزة

تنسيق القبول بالجامعات 2021|لراغبى دراسة الإعلام.. 6 بدائل في تسجيل الرغبات

ميرنا الهلباوى تتجاهل محمد عطية وتلغى متابعته بعد محاولته للصلح

أحمد سامى يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات ذوي خلفية طبية للإشراف على منظومة التطعيم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

الذهب يتراجع 4 جنيهات خلال أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ