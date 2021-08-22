الصبارة الراقصة.. لعبة أشعلت السوشيال ميديا.. هل تستحق التريند؟

ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لعبة الصبارة الراقصة، التي صممت في الأصل للأطفال، لكن يبدو أن الحس الطفولي داخل الكبار دفعهم للإعجاب كثيراً بتلك اللعبة التي تردد ماتقوله لها بطريقتها الخاصة مع حركات راقصة كوميدية، جعلتها تريند السوشيال ميديا الأول خلال الأيام الماضية .

الأمر مثير للغرابة ، فكيف لمثل لعبة كهذه أن يجتمع عليها رواد مواقع التواصل الإجتماعي سواء الشباب أو الفتيات، رغم أنها مصممة في الأساس للأطفال، لكن صناعها لم يتخيلوا هذا النجاح الهائل لمجرد لعبة شاهدنا مثلها كثيراً مسبقاً .

سعر الصبارة الراقصة

سعر الصبارة الراقصة كان الأمر الذي رفضه رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فلم يتوقفوا عن إبداء رغبتهم في شراء الصبارة الراقصة، لكن وصلت إلى مطالبات عديدة وهاشتاجات للمطالبة بتخفيض سعر الصبارة الراقصة كي يتمكن الكبار والصغار من شرائها .

سعر الصبارة الراقصة على صفحات الفيسبوك والمواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع مثل أمازون وسوق كوم ، يتراوح من 350 وحتى 500 جنيهاً، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا مبلغ كبير على مجرد لعبة .

الصبارة الراقصة صينية الصنع، وهي عبارة عن زهرة صبار بلاستيكية تقوم بتسجيل الكلمات التي تقولها لها لتعيدها عليك بطريقة مضحكة وحركات راقصة ، كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الأغاني المسجلة التي تصل إلى 1200 أغنية ، وتعمل لعبة الصبارة الراقصة ببطارية شحن كما أنها مزودة بوصلة usb.

لعبة الصبارة الراقصة ليست جديدة، بل انتشرت في العديد من أنحاء العالم خلال الشهور الماضية، لكنها لن تأخذ هذا الرواج والانتشار إلا بعد وصولها إلى مصر، حيث لاقت اعجاب الكبار قبل الأطفال وهو ما اعتبرها البعض بمثابة صديق جديد يمكنك شرائه والتسلية به في وقت فراغك .

نطالب بتخفيض سعر الصبارة الراقصة .. هكذا جاءت معظم الهاشتاجات على تويتر وفيسبوك بعد اجتياح الصبارة الراقصة السوق المصري بقولة خلال أسبوع ، ورغم أنها صينية الصنع إلا أن سعر الرقاصة الصبارة بات لا يستحق في نظر الكثير .

قلة قليلة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لم يقتنعوا بلعبة الصبارة الراقصة واعتبروها مجرد تريند ولا تستحق كل هذه الضجة من الكبار خصيصا، بعد أن أمتلأت صور الصبارة الراقصة كافة مواقع التواصل الإجتماعي، فأينما دخلت في أي من التطبيقات الإجتماعية ستجد صور الصبارة الرقاصة أو فيديو لها .