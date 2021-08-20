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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصبارة الراقصة.. حكاية دمية تثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر والفيسبوك، دمية على هيئة صبارة، سميت بالصبارة الراقصة، تتراقص بشكل مضحك، وتردد ما يقوله الأطفال، مما يجعلها الدُمية الأقرب إلى الأطفال، والأكثر مبيعا رغم أنها باهظة الثمن.

وتعد الصبارة الراقصة، دمية في شكل نبته الصبار الخضراء وموضوعة بداخل أصيص بني، ومصنوعة من القطن، تتفاعل باللمس لتتحرك حركات عشوائية راقصة.

وتتفاعل الدمية بشكل تلقائي مع الصوت واللمس، وتحتوي على أغاني يتم تحميلها وسماعها، الأمر الذي يجعلها تتميز عن غيرها وتلقى شهرة واسعة مؤخراً عبر مواقع السوشيال ميديا.

وتتراوح أسعارها في الأسواق المحلية وعبر التسوق الالكتروني، ما بين ال٣٠٠ جنية إلي ال٩٠٠ جنيه، حسب جودتها وبلد المنشأ.

تعمل الدمية ببطاريات شحن، ويكون من ملحقاتها وصلة USB، وتختلف أحجامها ما بين المتوسط والكبير، ويختلف سعرها بناءاً على طولها.

وجاءت أبرز التغريدات عنها كالاتي: 

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