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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث الوزراء: الدولة تهتم بتقديم برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة المواطن البسيط

صدى البلد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة في العالم تطبق هذه الحزمة المتنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، مثلما يحدث في مصر، مضيفاً أن مصر لديها أكبر حزمة من البرامج الاجتماعية على مستوى العالم، من حيث التنوع، والتطبيق.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر متنوعة وكثيرة ومهمة، مشيراً إلى أنها هي التي خففت من حدة برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً: "لولا برامج الحماية الاجتماعية ما كانت مصر استطاعت تخطي أي مرحلة صعبة تمر بها".

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن برامج الحماية الاجتماعية أيضاً ساعدت مصر في اجتياز وتخطي محنة كورونا، على الرغم من وجود عدة برامج، تم تدشين برامج أيضاَ لمساعدة العمالة غير المنتظمة، أثناء جائحة كورونا.

وأكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تهتم بتقديم برامج الحماية الاجتماعية، ومساعدة المواطن البسيط، ودعمه من خلال برامج الخدمات المتنوعة، وأيضاَ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة تعمل على تقليل معدلات الفقر إلى الحد الأدنى.

مجلس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية معدلات الفقر جائحة كورونا العمالة الغير منتظمة المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد

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