سنصل لاتفاق.. الفقي: مصر لم تنجرف لأي تحرك عسكري ضد سد النهضة

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تحملت الاستفزازات الإثيوبية، ولم تنجرف لأي تحرك أو عمل عسكري تجاه ملف سد النهضة رغم الضغوط.

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سياسة الرئيس السيسي الخارجية في التعامل مع الدول جيدة، ومعالجة مصر لسد النهضة معالجة طيبة".

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وأكمل مصطفى الفقي:" في النهاية سنصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومن الخطر التصرف تحت ضغط ".

ولفت مصطفى الفقي إلى أن " قرار قيام مصر بمغامرة عسكرية تجاه سد النهضة، كان ينتظره آبي أحمد؛ للحديث أن مصر ضد التنمية وأعداء إفريقيا ويشعل الأوضاع في المنطقة ضدنا".

واستطرد مصطفى الفقي: "الاتفاقيات الدولية والعالمية تثبت أحقية مصر في مياه نهر النيل، ومصر لا تتحدث عن حصتها في مياه نهر النيل؛ لأنه أمر مستقر وراسخ في التاريخ ".