أنفها زجاجية .. قصة دلافين الجونة التي سبحت مع المصيفين

رصد عدد من المصيفين بمنطقة شعاب بيوض امام الجونة شمال مدينة الغردقة ظهور دولفين من نوعية ذات الانف الزجاجى Bottle nose dolphin حث ظل الدولفين يسبح وسط المصيفيين واللذين كان من بينهم الفنان أحمد داود الذى وثق هذا الحدث بفديو قصير نشره على صفحتة على "انستجرام"، وقد تسبب هذا الحدث النادر والذى يحدث لاول مره فى حالة من الفرحة بين رواد تلك المنطقة

وقال الدكتور محمد حنفى استاذ البيئة البحرية تعد الدلافين واحدة من أهم الكائنات البحرية بالبحر الأحمر التى تمثل عامل جذب سياحيا، خاصة أن أغلب السياح تأتى لمشاهدة تلك الكائنات البحرية، وهناك عدد من الأماكن المعروفة بالبحر الأحمر شمالا وجنوبا تتواجد بها تلك الكائنات بكثرة، وهى كما يطلق عليها البعض فى كثير من الأحيان بيوت للدلافين.

وأشار حنفى يعد الدولفين ذو الأنف الزجاجي الأكثر تواجدا وانتشارا بالغردقة، خاصة في منطقتي العرق والفانوس بمحمية الجزر الشمالية بالغردقة تعيش الدلافين ذات الأنف الزجاجي في البحار الدافئة والمعتدلة حول العالم، وتوجد في كل مكان باستثناء منطقة القطب الشمالي ومنطقة القطب الجنوبي

وقال الباحث البيئى أحمد غلاب: "يضم البحر الأحمر 4 مواقع بحرية مميزة تسمى بيوت الدلافين، حيث تقطنها مئات الدلافين البحرية النادرة وتقيم فيها إقامة دائمة، تقع تلك المناطق في نطاق محميتي الجزر الشمالية شمال الغردقة وهما منطقتا العرق والفانوس، وكذلك تقع صمداي وسطايح بمحمية وادي الجمال بمرسى علم".

وأضاف غلاب: "يضم أيضا البحر الأحمر 13 نوعا من الدلافين البحرية، أشهرها الدوار (منطقة سطايح وصمداي) وذو الأنف الزجاجية (شمال الغردقة)، والحوت القاتل الكاذب هو نوع من الدلافين وليس من الحيتان، وكان آخر ظهور له عام 2018 بالقرب من الغردقة لسرب يتكون من 10 إلى 12 فردا، وتم رصده عدة مرات بالقرب من جزيرتي روكي والزبرجد وراس محمد".

وكشف غلاب أنواع الدلافين في البحر الأحمر هي:

- الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer.

- الدولفين القائد قصير الزعنفة Whale Pilot Finned-Short.

- ريسو الدولفين Risso's Dolphin

- لحدب الهندي الدولفين indo Pacific Humpback Dolphin

- الدولفين الشائع قاروى األنف Dolphin Bottlenose Common.

- الدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo.

- الدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical.

- الدولفين الدوار Dolphin Spinner.

- الدولفين المخطط Dolphin Striped.

- الدولفين الهندى قاروى الأنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian