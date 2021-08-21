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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر الأولى أفريقيا في مجال النشر العلمي لعام 2020 .. متحدث وزارة التعليم العالي يوضح

البحث العلمي
البحث العلمي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن إنتاج مصر من البحوث العملية المنشورة دوليا وصل العام الماضي ألي 31 الف 600 بحث علمي في مجالات دولية مرموقة وهذا يؤكد أن نسبة الزيادة خلال الـ7 سنوات السابقة وصل إلي 100% مقارنة بعام 2014 .

 


واضاف عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، أن مصر تحتل المركز الأول علي المستوي الأفريقي في مجال البحث العلمي لافتا إلي أن جنوب أفريقيا كانت المنافس لمصر في مجال البحث العلمي وكانت تحتل المركز الأول دائما مشيرا إلي إن اهتمام مصر بالبحوث العملية الأن في تزايد .

 

واوضح عادل عبد الغفار ، أن مصر أصبحت رائدة للقارة الأفريقية في مجال النشر الدولي للبحوث العلمية مشيرا ألي أن هناك اهتمام الفترة القادمة في مصر بمجال البحث العلمي إلي جانب العلوم الأساسية .


هل الجامعات الأهلية والخاصة جزء من انخفاض درجات القبول في المرحلة الأولى؟.. د. عادل عبد الغفار يجيب

 


أجاب الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على سؤال بشأن هل انخفاض الدرجات ينبطق على كليات الجامعات الأهلية، قائلا :"يؤثر على انخفاض الخد الادنى للجامعات الخاصة والاهلية".

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار ، أن الناس تهدي شوية ولدينا أماكن في الجامعات بالاحصائيات والدرجات وكل الأماكن تكفى كل الطلاب المتاحة، متابعا أن هناك مكان لكل طالب حاصل على الثانوية العامة.

وتابع  الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ٨٨،٨٪ داخل في الرحلة الأولى علمي، متابعا مافيش قلق وعلى الناس عدم المقارنة مع درجات العام الماضي.

وتابع  الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه ليس المجموع هو ما يختار ولكن على الطالب دخول الكلية التي تتوافق مع ميوله ورغبته.

واكد  الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه لدينا كل شيئ وكل الأمور تسير وفقا تعليمات وخطة واضحة المعالم.
 

 

 

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