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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

القصبي: ندوات علمية داخل المشيخة الصوفية لنشر التصوف الإسلامي

شيخ الصوفية
شيخ الصوفية

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الطرق الصوفية ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للدور الكبير الذي ستقوم به في الشارع المصري، لتعريف وتعليم الناس مبادئ الإسلام الوسطي، إضافة إلى محاربة الأفكار المتطرفة التي سعت الجماعات المتطرفة إلى نشرها بين الناس خلال الفترة الماضية، وستسعى الطرق الصوفية لنشر الوسطية الدينية بكل ما أوتت من قوة.


وأوضح "القصبي"، خلال الندوة العلمية الأولى بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن الندوات العلمية التي ستنظم داخل المشيخة العامة للطرق الصوفية خلال الفترة الحالية، تهدف بالأساس لنشر التصوف الإسلامي الصحيح، وتعريف شيوخ الطرق الصوفية بالأدوات الصحيحة  التي تمكنهم من نشر المنهج الصوفى بالأسلوب العلمي.

 

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت في وقت سابق تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، ويشارك في هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه  الندوات  العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التي يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا. 

الطرق الصوفية الشارع المصري محاربة الأفكار المتطرفة المشيخة العامة للطرق الصوفية جائحة فيروس كورونا ندوات علمية شيوخ الطرق الصوفية

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