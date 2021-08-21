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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجهاز الفني للزمالك يجهز برنامج تدريبات استعدادا لمواجهة الإنتاج

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات استشفائية في مران الفريق غداً الأحد المقرر له في الرابعة والنصف مساء.

ووضع الجهاز الفني للزمالك البرنامج التدريبي للفريق غداً، ويؤدي اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفاء وتدريبات خفيفة بالكرة، بينما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية للحفاظ على لياقتهم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريبات الغد استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، ويحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

الزمالك باتريس كارتيرون سيراميكا كليوباترا الانتاج الحربى معسكر مغلق

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