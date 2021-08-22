جامعة عين شمس تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي

يفتتح المعرض التعليمي الأكبر من نوعه في مصر، للترويج للجامعات، اليوم، الذي يتم تنظيمه برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة يومين.

وتشارك في هذا المعرض 40 جامعة ومعهداً في مصر، بقاعة الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والتعليمية المشاركة في المعرض.

ويهدف المعرض التعليمى الى مساعدة الجامعات والمعاهد على الترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها خاصة فى البرامج المميزة بجميع الجامعات الحكومية والتى زاد الإقبال عليها السنوات الماضية وأصحبت تمثل دخلا متميزا لجميع هذه الجامعات، وكذلك التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات الخاصة وشروط القبول بها.

وتشارك جامعة عين شمس، في المعرض وتسعرض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تزيد عن 50 برنامجا في المجالات المختلفة (الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار....الخ) والشراكات الدولية، واستعراض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس، والتواصل المباشر مع فريق كامل ومدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض .