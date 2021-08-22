عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح المعرض التعليمي الأكبر من نوعه في مصر، للترويج للجامعات، اليوم، الذي يتم تنظيمه برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة يومين.

وتشارك في هذا المعرض 40 جامعة ومعهداً في مصر، بقاعة الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والتعليمية المشاركة في المعرض.

ويهدف المعرض التعليمى الى مساعدة الجامعات والمعاهد على الترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها خاصة فى البرامج المميزة بجميع الجامعات الحكومية والتى زاد الإقبال عليها السنوات الماضية وأصحبت تمثل دخلا متميزا لجميع هذه الجامعات، وكذلك التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات الخاصة وشروط القبول بها.

وتشارك جامعة عين شمس، في المعرض وتسعرض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تزيد عن 50 برنامجا في المجالات المختلفة (الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار....الخ) والشراكات الدولية، واستعراض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس، والتواصل المباشر مع فريق كامل ومدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض .

المعرض التعليمى مصر رئيس مجلس الوزراء التعليم العالي الجامعات والمعاهد جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها .. فاكهة تزيد الوزن وتسبب السمنة

رسميا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

الزمالك يلامس اللقب وصراع القاع يشتعل .. ترتيب الدوري المصري

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

5 سور تخفف عن الميت وتنير القبر .. اقرأوها على موتاكم

جامعة عين شمس تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ