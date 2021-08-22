بنك مصر: أموال المودعين في أمان ولا داعي للقلق

أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن أموال المودعين في بنك مصر وكل البنوك العاملة بالقطاع في أمان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر قناة " دي ام سي": "دائما ننبه على العملاء بأن بيانتهم السرية لا يجوز مشاركتها مع أي حد تحت أي ظرف، والمعلومات دي زي مفتاح البيت".

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "تم التواصل مع عدد محدود من العملاء الذين أعطوا بياناتهم السرية لمثل هؤلاء الأشخاص، والبنك أكيد عنده أرقام حساباتك، ومش هيكلمك علشان يسألك على رقم الحساب أو رقم البطاقة".

وأشار إلي أنه عندما يطلب موظف خدمة العملاء بالبنك الرقم السري من العميل يكون في إطار تأكد الموظف من بيانات الشخص الذي اتصل به من أجل حل مشكلة ما، ولا يتصل موظف البنك بالعميل من أجل معرفه رقم بطاقته.

ولفت إلي أنهم يثقون في رجال الأمن للوصول للهكر الذي هاتف بعض العملاء، مطالبا المواطنين بالاطمئنان علي أموالهم فلا داعي للقلق .