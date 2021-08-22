عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنك مصر: أموال المودعين في أمان ولا داعي للقلق

صدى البلد

أكد عاكف  المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن أموال المودعين في بنك مصر وكل البنوك العاملة بالقطاع في أمان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر قناة " دي ام سي": "دائما ننبه على العملاء بأن بيانتهم السرية لا يجوز مشاركتها مع أي حد تحت أي ظرف، والمعلومات دي زي مفتاح البيت".

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "تم التواصل مع عدد محدود من العملاء الذين أعطوا بياناتهم السرية لمثل هؤلاء الأشخاص، والبنك أكيد عنده أرقام حساباتك، ومش هيكلمك علشان يسألك على رقم الحساب أو رقم البطاقة".

وأشار إلي أنه عندما يطلب موظف خدمة العملاء بالبنك الرقم السري من العميل يكون في إطار تأكد الموظف من بيانات الشخص الذي اتصل به من أجل حل مشكلة ما، ولا يتصل موظف البنك بالعميل من أجل معرفه رقم بطاقته.

ولفت إلي أنهم يثقون في رجال الأمن للوصول للهكر الذي هاتف بعض العملاء، مطالبا المواطنين بالاطمئنان علي أموالهم فلا داعي للقلق .

خدمة العملاء مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي إدارة بنك مصر

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها .. فاكهة تزيد الوزن وتسبب السمنة

رسميا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

الزمالك يلامس اللقب وصراع القاع يشتعل .. ترتيب الدوري المصري

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

5 سور تخفف عن الميت وتنير القبر .. اقرأوها على موتاكم

جامعة عين شمس تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ