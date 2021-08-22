بعد الهبوط للدرجة الثانية .. إبراهيم عبد الجواد يدعم مدرب و لاعبي الإنتاج الحربي

علق الاعلامي إبراهيم عبد الجواد على هبوط نادي الإنتاج الحربي للدرجة الثانية بعد تعادله أمس مع نادي الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

‏وكتب إبراهيم عبد الجواد على تويتر قائلا "كفاح احمد كشري ولاعبي الانتاج الحربي يستحق كل التحية و الاحترام .. ريمونتادا هايلة في الدور الثاني لم يكتب لها النجاح بالفم المليان انت عندك مدرب محترم يستحق فرصة اكبر بمعطيات افضل #الانتاج_الحربي".

وهبط رسميا فريقا الإنتاج الحربي وأسوان إلى الدرجة الثانية بعد تعادل مع الاتحاد السكندري وخسارة أسوان من بيراميدز بهدفين دون رد.

وما زال الآمل متواجد بشكل كبير مع البنك الأهلي علي الرغم تعادله مع غزل المحلة وينتظر فوز وحيد من المباراتين المتبقين فى الدوري المصري.



وينتظر وادي دجلة هدية من البنك الأهلي بأن يسقط فى المباراتين ويحقق نتيجة إيجابية ليستمر فى الدوري المصري.

ويقدم صدى البلد ترتيب أخر 5 فرق فى الدوري المصري :

14 - الإسماعيلي 34 نقطة .

15 - البنك الأهلي 33 نقطة .

16 - وادي دجلة 28 نقظة .

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة .

18 - نادي أسوان 27 نقطة .