مصرع 3 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث بطريق الأدبية

خيم الحزن على أهالى مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، بعد مصرع 3 وإصابة سيدة من أسرة واحدة فيى حادث مروري بمحافظة السويس.

وكان حادث مروع وقع أمس السبت في تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ثقيل تحمل مواد بترولية بطريق الأدبية بمحافظة السويس، وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة 4 من أسرة واحدة من مدينة رأس غارب.

توفي سائق السيارة الملاكي الأب ويعمل فى الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالإضافة إلى وفاة الزوجة وأحد أبنائه، وتم ننقل نجلته المصابة في حالة خطرة إلى إحدى مستشفيات السويس.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيد لنقل الجثامين إلى مسقط رأسهم فى مدينة رأس غارب.