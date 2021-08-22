بعد اقتراب الدوري من الزمالك.. تامر عبدالحميد: سيد عبدالحفيظ لا يدفن رأسه في الرمال

أشاد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، بتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأخيرة، بعد اقتراب، لقب الدوري الممتاز، من القلعة البيضاء.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس، المذاع عبر فضائية النهار: "أوجه التحية على سيد عبد الحفيظ على تصريحاته الأخيرة، بعد اقتراب لقب الدوري من الزمالك، هو رجل لا يدفن رأسه في الرمال، يعترف أنه أخطأ، أو لم يحالفه التوفيق".

وتابع: "مسابقة الدوري لم تنتهي حتى الآن، أيضا نفس الأمر بالنسبة لبطولة الكأس، ليس شرطا أن يفوز فريقا واحدا، بجميع البطولات".

تامر عبد الحميد:

أوجه التحية لسيد عبد الحفيظ علي تصريحاته الأخيرة الذي قال فيها أن الاهلي عاني من عدم التوفيق في بطولة الدوري، ومن الممكن أن لاعبو الزمالك قد بذلوا مجهود أكبر.. "كلام محترم"#أوضة_اللبس#أوضة_لبس_تامر_عبد_الحميد pic.twitter.com/synMi3Ln7W — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) August 22, 2021

كان سيد عبد الحفيظ، قال في تصريحات تلفزيونية، أول أمس الجمعة، عقب فوز الأهلي على المصري 4 - 2، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري المصري:" قد يكون الزمالك اهتم ببطولة الدوري أكثر مننا، ولو ذهبت البطولة إليهم، أقول لهم مبروك، لقد تعرضنا لضغط مباريات في الفترة الماضية، وعانينا من الإجهاد، لكننا سنعمل على تحسين أوضاعنا، وما حدث في الدوري، لن يتكرر في الكأس".

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والجونة، التي ستقاك في نفس التوقيت.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:

1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة