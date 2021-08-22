مدرب الإنتاج الحربي يعلن غيابه عن مواجهة الزمالك

أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، غيابه عن قيادة الفريق أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

وهبط الإنتاج الحربي إلى الممتاز “ب” رسميا، بعد التعادل، مع الاتحاد السكندري، أمس السبت، بهدف لمثله.

وقال كشري في تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر فضائية النهار:" سأغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة، بسبب طردي أمام الاتحاد، كما حصل 4 لاعبين من فريقي علي إنذارات لا أساس لها من الصحة".

وتابع كشري:" لاعبو الإنتاج سيبذلون أقصى ما لديهم من جهد في المباراة القادمة أمام الزمالك، رغم الهبوط، من أجل شرف المهنة، وليس من أجل أي شيء آخر،".

وتابع كشري:" الخط الأمامي للزمالك مميز للغاية، وسنحاول إيقافه خلال المباراة المقبلة".

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج، لحسم لقب الدوري رسميا، قبل جولة من النهاية.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:





1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة