رسميا .. عمر كمال عبد الواحد يعلن انضمامه لـ الزمالك

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري عن انتقاله رسميا لنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقده مع الفريق البورسعيدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة:" اتفقت مع فارق جعفر المستشار الفني للزمالك على الانتقال للفريق الأبيض ووقعت على العقود رسميا وسانضم للفريق بعد نهاية الموسم الحالي".

وشدد عمر كمال عبد الواحد على تفضيله للزمالك عن عرص بيراميدز في الفترة الحالية، موضحا أن اللعب للفريق الأبيض شرف كبير وأضاف أن طموحاته كبيرة مع الفريق الأبيض .

الزمالك: التتويج بالدوري أهم من خلافات جنش

في سياق آخر، كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن ملف أزمة جنش مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تم إغلاقه بالضبة والمفتاح تماما .



وشدد المصدر على أن قرار كارتيرون باستبعاد جنش لنهاية الموسم يحظى بالدعم من مجلس إدارة نادي الزمالك لفرض الانضباط على غرفة خلع الملابس والتأكيد على أن اى خروج عن النص لن يتم السماح به .

وقال المصدر إن إدارة الزمالك والجهاز الفنى يركزون بشدة فى مباراة الإنتاج الحربى الثلاثاء المقبل من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب الدوري .

ورفض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك الجلوس احتياطيا لزميله محمد أبو جبل فى لقاء سيراميكا كليوباترا وغادر معسكر الفريق فى واقعة مؤسفة .

وكان جنش قد خرج من القائمة الخاصة بمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة 32 من الدوري والتي حسمها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبعد المباراة قال المدرب الفرنسي كارتيرون في المؤتمر الصحفي إن قرر معاقبة اللاعب بالخروج من حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الاعتراض على التواجد على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

وعلم صدى البلد أن بعض من لاعبي الفريق القدامى يحاولون تهدئة الأجواء بين جنش و كارتيرون قبل لقاء الانتاج والاكتفاء بتغريمه ماليا فى الوقت الذى رفض فيه المدرب الفرنسي الصفح عن اللاعب قبل نهاية الموسم .