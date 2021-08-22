رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق الدعم للاعبي الزمالك مع اقتراب حسم لقي الدوري المصري الممتاز.



وكتب مرتضي منصور عبر حسابه على تويتر: "شدوا حيلكم يا أبطال قربتم من حصد بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء الله وتسعدوا جماهيركم وسأكون أسعد الزملكاوية بهذا اللقب لاني اعتبره رد اعتبار لي ولابنائي لأننا الذين وفقنا الله في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط ولكن في كل الألعاب الجماعية".



وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط نجح أشرف بن شرقي، في إدراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد إلي بن شرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

وسجل أحمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في إحرازها ببراعة كبيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في جدول ترتيب الدوري إلى 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.







https://twitter.com/Mortada5Mansour/status/1429224040661725193?t=_vIZ6PR4R1pev48F-_-76A&s=08



