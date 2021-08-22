انفجر أمام الأهلي.. أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد

أعلن عمر كمال عبد الواحد جناح فريق المصري البورسعيدي، أمس السبت، انضمامه إلى نادي الزمالك، بداية، من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه فضل الزمالك عن الانضمام إلى بيراميدز، لأن اللعب لـ الزمالك أو الأهلي يختلف عن أي نادٍ آخر".

وأشار عمر كمال، إلى أن الانضمام إلى الزمالك تحدٍ كبير بالنسبة له، وأنه يعشق التحديات".

ويستعرض “ صدى البلد” أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد:

بدأ عمر كمال مسيرته في نادي الشرطة موسم 2012 - 2013، حيث لعب في صفوفه حتى 2015- 2016.

لعب عمر كمال 47 مباراة بقميص اتحاد الشرطة، في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، سجل خلالهم 7 أهداف، بينما لم يصنع أي هدف.

انضم عمر كمال إلى صفوف المصري البورسعيدي موسم 2017 - 2018، لكنه عاني من الجلوس على دكة البدلاء، حيث شارك في 4 مباريات فقط في أول 6 أشهر له مع الفري البورسعيدي، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف، لتتم إعاراته إلى الأسيوطي “بيراميدز حاليا”، منتصف الموسم.

لعب عمر كمال 15 مباراة، رفقة فريق الأسيوطي، سجال خلالهما 3 أهداف، وصنع مثلهما، ليعود إلى المصري عقب نهاية الموسم.

شارك عمر كمال في 10 مباريات مع المصري، في مسبابقة الدوري، موسم 2018- 2019، صنع خلالهما، هدفا يتيما.

خاض عمر كمال 39 مباراة، مع المصري في مختلف المسابقات، عام 2019 - 2020، سجل خلالهما، 3 أهداف، وصنع هدفين.

انفجر عمر كمال عبد الواحد مع فريق المصري هذا الموسم تحت قيادة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، حيث لعب 34 مباراة، في مسابقتي الدوري وكأس مصر، سجل 14 هدفا، وصنع 3 أهداف.

آخر هدف لـ عمر كمال عبد الواحد، جاء في شباك الأهلي، أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل هدف المصري الأول في مرمى محمد الشناوي، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 4 - 2.