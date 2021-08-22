عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفجر أمام الأهلي.. أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد

عمر كمال لاعب الزمالك
عمر كمال لاعب الزمالك الجديد

أعلن عمر كمال عبد الواحد جناح فريق المصري البورسعيدي، أمس السبت، انضمامه إلى نادي الزمالك، بداية، من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وقال عمر كمال في  تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه فضل الزمالك عن الانضمام إلى بيراميدز، لأن اللعب لـ الزمالك أو الأهلي يختلف عن أي نادٍ آخر".

وأشار عمر كمال، إلى أن الانضمام إلى الزمالك تحدٍ كبير بالنسبة له، وأنه يعشق التحديات".

يغيب عن مواجهة الزمالك.. كشري يفجر مفاجأة بشأن طرده أمام الاتحاد

الزمالك يلامس اللقب وصراع القاع يشتعل .. ترتيب الدوري المصري

ويستعرض “ صدى البلد” أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد:

 

بدأ عمر كمال مسيرته في نادي الشرطة موسم  2012 - 2013، حيث لعب في صفوفه حتى 2015- 2016.

لعب عمر كمال 47 مباراة بقميص اتحاد الشرطة، في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، سجل خلالهم 7 أهداف، بينما لم يصنع أي هدف.

انضم عمر كمال إلى صفوف المصري البورسعيدي موسم 2017 - 2018، لكنه عاني من الجلوس على دكة البدلاء، حيث شارك في  4 مباريات فقط في أول 6 أشهر له مع الفري البورسعيدي، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف، لتتم إعاراته إلى الأسيوطي “بيراميدز حاليا”، منتصف الموسم.

لعب عمر كمال 15 مباراة، رفقة فريق الأسيوطي، سجال خلالهما 3 أهداف، وصنع مثلهما، ليعود إلى المصري عقب نهاية الموسم.

شارك عمر كمال في 10 مباريات مع المصري، في مسبابقة الدوري، موسم 2018- 2019، صنع خلالهما، هدفا يتيما.

خاض عمر كمال 39 مباراة، مع المصري في مختلف المسابقات، عام 2019 - 2020، سجل خلالهما، 3 أهداف، وصنع هدفين.

انفجر عمر كمال عبد الواحد مع فريق المصري هذا الموسم تحت قيادة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، حيث لعب 34 مباراة، في مسابقتي الدوري وكأس مصر، سجل 14 هدفا، وصنع 3 أهداف.

آخر هدف لـ عمر كمال عبد الواحد، جاء في شباك الأهلي، أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل هدف المصري الأول في مرمى محمد الشناوي، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 4 - 2.

عمر كمال المصري الزمالك نادي الزماك الأهلى صفقات الأهلي

ترشيحاتنا

انفجر أمام الأهلي.. أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد

ترامب مهاجما بايدن: تسببت في أعظم إذلال لأمريكا

واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد بدون الاعتماد على آيفون

حكم الدعاء على الميت بالشر .. اعرف رأي العلماء

فورد تدفع بنسختها إكسبلورر 2022 القوية .. تفاصيل

يغيب عن مواجهة الزمالك.. كشري يفجر مفاجأة بشأن طرده أمام الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ