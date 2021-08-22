الزمالك يلامس اللقب وصراع القاع يشتعل .. ترتيب الدوري المصري

اقترب قطار الدوري المصري من الوصول إلىة محطته الأخيرة، ويتبقى جولتين فقط لإسدال الستار على واحد من أطول المواسم الكروية المصرية.

وتأكد هبوط كل من من الإنتاج الحربي وأسوان، إلى الممتاز «ب»، قبل جولتين، من نهاية الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري 1 - 1، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32، بينما خسر أسوان من بيراميدز، أول أمس الجمعة، بهدفين دون رد.

ويتصارع كل من وادي دجلة والبنك الأهلي والإسماعيلي، على البقاء في مسابقة الدوري المصري، الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يلحق أحد الأندية الثلاثة، بـ الإنتاج الحربي وأسوان في الممتاز ب.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز على الإنتاج الحربي، الثلاثاء، المقبل، لحسم لقب الدوري الممتاز رسميا.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:

1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة

18 - نادي أسوان 27 نقطة .