عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يلامس اللقب وصراع القاع يشتعل .. ترتيب الدوري المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

اقترب قطار الدوري المصري من الوصول إلىة محطته الأخيرة، ويتبقى جولتين فقط لإسدال الستار على واحد من أطول المواسم الكروية المصرية.

وتأكد هبوط كل من من الإنتاج الحربي وأسوان، إلى الممتاز «ب»، قبل جولتين، من نهاية الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري  1 - 1، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32، بينما خسر أسوان من بيراميدز، أول أمس الجمعة، بهدفين دون رد.

ويتصارع كل من وادي دجلة والبنك الأهلي والإسماعيلي، على البقاء في مسابقة الدوري المصري، الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يلحق أحد الأندية الثلاثة، بـ الإنتاج الحربي وأسوان في الممتاز ب.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز على الإنتاج الحربي، الثلاثاء، المقبل، لحسم لقب الدوري الممتاز رسميا.

 

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:

 

1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

 14 - الإسماعيلي 34 نقطة 

15 - البنك الأهلي 33 نقطة 

16 - وادي دجلة 28 نقظة 

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة 

18-  أسوان: 27 نقطة

18 - نادي أسوان 27 نقطة .

 

الدوري المصري الانتاج الحربى أسوان الإنتاج الحربي وأسوان ترتيب الدوري المصرى

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها .. فاكهة تزيد الوزن وتسبب السمنة

رسميا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

الزمالك يلامس اللقب وصراع القاع يشتعل .. ترتيب الدوري المصري

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

5 سور تخفف عن الميت وتنير القبر .. اقرأوها على موتاكم

جامعة عين شمس تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ