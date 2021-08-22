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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يغيب عن مواجهة الزمالك.. كشري يفجر مفاجأة بشأن طرده أمام الاتحاد

أحمد كشري المدير
أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي

كشف أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن مفاجأة مدوية بشأن طرده، أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

وهبط الإنتاج الحربي إلى الممتاز  “ب” رسميا، بعد التعادل، مع الاتحاد السكندري، بهدف لمثله.

وقال أحمد كشري في تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر قناة النهار: "هدف الاتحاد الذي جاء في مرمانا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، كانت الكرة خطأ من البداية على الاتحاد في منتصف الملعب، لكن الحكم أحمد العدوي، رفض اللجوء لتقنية الفيديو، رغم إن مصر كلها تحدثت عن هذا الخطأ".

وتابع كشري: "الحكم أحمد العدوي وزع على لاعبي الإنتاج الحربي إنذرات بشكل مبالغ فيه، حيث سيغيب بعض اللاعبين عن مباراة الزمالك المقبلة، للإيقاف، والبعض الآخر للإصابات".

وأضاف كشري: "حكم المباراة جاء لي، وقال لي حامل الكرات لم يلقى الكرة وراء المرمى، سوف أطردك، قلت له أطردني، هو أنا عامل!".

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وأردف كشري: "هل ما حدث أمر طبيعي في الدوري المصري! هل ينفع حكم يقول لمدرب كده".

وسيغيب أحمد كشري عن مباراة الزمالك، المقرر، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب طرده في لقاء الاتحاد.

ويحتاج الزمالك  للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم لقب الدوري رسميا، قبل جولة من النهاية.

 

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:


1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18-  أسوان: 27 نقطة

كشري الانتاج الحربى الاتحاد الإنتاج الحربي ضد الزمالك الزمالك

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