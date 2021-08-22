ضبط عاطل أطلق الرصاص على مزارع بسبب دراجة بخارية بكفر شكر

أمرت نيابة كفر شكر بسرعة ضبط وإحضار عاطل لقيامه بإطلاق الرصاص على مزارع بسبب الخلاف على دراجة بخارية، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال فلاح مصاب بطلق نارى "فرد خرطوش" بالساق اليسرى أسفل الركبة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص اتهم "محمود ا إ"، 29 سنة، فلاح، مصاب بطلق نارى "فرد خرطوش" بالساق اليسرى أسفل الركبة، "أحمد م أ" مقيم قرية برقطا دائرة المركز بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابته وذلك حال تواجده بطريق العزيزية أمام عزبة زهرة دائرة مركز منيا القمح بالشرقية وذلك لوجود خلافات بينهما على دراجة نارية.

وكانت مباحث القليوبية ألقت القبض على ثلاثة متهمين قاموا بقتل طالب وإصابة مدرس بدائره مركز بنها بسب خلافات المصاهرة بينهما جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى والمصاب والتحفظ على المتهمين واداه الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بوفاة طالب - مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بكسر فى عظام الجمجمة.

بالإنتقال والفحص وسؤال ابن عمومة المتوفى مدرس ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام محله حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص عاملان وصاحب معرض دراجات نارية مقيمين بدائرة المركز وقاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهم بسبب المصاهرة.

وبسؤال شقيق المتوفى موظف بإحدى الشركات أيد ذلك واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وكذا الآداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.