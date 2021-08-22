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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تعليق مفاجئ من إيران على مقتل مستشار عسكري لها في اليمن

صدى البلد

علقت وزارة الخارجية الإيرانية مساء السبت، على إعلان الحكومة الشرعية في اليمن مقتل مستشار إيراني في مأرب، تعليقاً مفاجئاً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه "لا يوجد أي مستشار عسكري إيراني على الأراضي اليمنية".

ويشار إلى أن إيران تدعم وتمول مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية في اليمن بالسلاح والعتاد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأنباء عن مقتل مستشار إيراني في اليمن "ادعاءات واهية"، وذلك على الرغم من اعتياد النظام الإيراني الزج بمستشارين عسكريين في المناطق التي تسيطر عليها أو أماكن تواجد المليشيات الموالية لها في المنطقة.

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وكان محمد الأرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، ذكر يوم السبت، إن ”خبيراً عسكرياً إيرانياً مسؤول عن تدريب المتمردين الحوثيين قُتل خلال غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على مواقع المتمردين“.

وكتب الأرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”حيدر سيرجان الخبير العسكري الإيراني لقي مصرعه مع تسعة آخرين في هجمات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت مواقع عسكرية للمتمردين الحوثيين في محافظة مأرب“.

وبحسب الأرياني ”كان حيدر سيرجان خليفة مصطفى الغراوي، الخبير العسكري اللبناني في حزب الله في محافظة مأرب، والذي قُتل في هجوم عسكري للتحالف في مايو من هذا العام“.

وقال وزير الإعلام اليمني ”إن حيدر سيرجان كان خبيرًا في الحرب البرية، خاصة في المناطق الجبلية، وكان نشطًا في المناطق الساحلية بغرب اليمن حتى 5 يونيو من هذا العام، لكنه تم إرساله إلى منطقة مارب في الخامس من يونيو الماضي، لتدريب قوات الحوثي في المنطقة“.

ويتناقض النفي الإيراني مع اعتراف سابق من قبل طهران في مطلع فبراير من عام 2019، بتقديم قوات الحرس الثوري دعماً لستشارياً لجماعة الحوثي في اليمن.

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