محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكولات تعاون لاستصلاح الأراضي الصحراوية

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اتفاق تنفيذي لبرتوكولات التعاون بين المحافظة الوادي وعدد من الجامعات المصرية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث تم توقيع بروتوكولات مع كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك لاستغلال مساحة 200 فدان تم تخصيصها لكل جامعة كمرحلة أولى بالمحافظة لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

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وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في إستصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة عائد إنتاج الفدان من خلال البحث العلمى وتحقيق أقصى إستفاده لمزارعي ومستثمري المحافظة في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي.