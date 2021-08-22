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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوجاس يهزم باكياو ويحتفظ بلقب وزن الوسط في الملاكمة

صدى البلد

بالنقاط وبإجماع الحكام، فاز الملاكم الكوبي يوردينيس أوجاس على منافسه الفلبيني المخضرم ماني باكياو (42 عاما) ليحتفظ بلقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن الوسط بعد مواجهة قوية أقيمت في لاس فيجاس الأمريكية الليلة الماضية.

وأقر الحكام الثلاثة بفوز أوجاس 115-113 و116-112 و116-112 بعد سيطرة الملاكم الكوبي على النصف الثاني من المباراة.

وخاض باكياو البطل السابق المباراة بعد غياب عن الحلبة استمر لأكثر من عامين.

وقال أوجاس (35 عاما) بعد الفوز من خلال مترجم "الخطة التالية هي توحيد اللقب.. الكل كان يقول إنه هو البطل. الآن الجميع يعرف من هو البطل".

وكان من المقرر في البداية أن يلعب باكياو في مواجهة أيرول سبينس حامل لقبي الوسط لمجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة لكن إصابة في العين اضطرت الملاكم الأمريكي للانسحاب بينما وافق أوجاس على مواجهة المنافس الفلبيني.

وحصل أوجاس على لقب وزن الوسط بعد تجريد باكياو منه لعدم خوضه أي نزال منذ يوليو 2019.

وفي بداية اللقاء قدم باكياو أداء قويا لكن أوجاس استفاد من طول ذراعيه في حسم النتيجة لصالحه في النهاية.

أوجاس باكياو رابطة الملاكمة العالمية وزن الوسط لاس فيجاس الأمريكية الاتحاد الدولي للملاكمة

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