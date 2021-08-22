عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع ٢٢٠ منشأة طبية تمارس عملها بدون ترخيص في الجيزة

الحملات على المنشآت
الحملات على المنشآت الطبية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بغلق  ٢٢٠ منشأة طبية، تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية ومراكز إشاعات وعلاج إدمان، وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة لإدارتها ، وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عدداً من المخالفات بها .


وأكد المحافظ ، أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية الصحة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التى يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الفترة الماضية .


وشمل قرار محافظ الجيزة، الغلق الإداري لتلك المنشأت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقى والعمرانية والطالبيه  وحدائق الاهرام والحوامدية وأبو النمرس و 6 أكتوبر والشيخ زايد.


وكلف المحافظ ، مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.


ووجّه المحافظ ، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

الجيزة محافظ الجيزة مديرية الصحة مستشفيات شمال الجيزة بولاق الدكرور مديرية الشئون الصحية قرارات الغلق الغلق الإدارى غلق وتشميع

ترشيحاتنا

بمشاركة 40 جامعة ومعهدًا.. وزيرا التعليم العالي والتجارة والصناعة يفتتحان المعرض التعليمي الخامس

وزارة الشباب تشكر القيادة السياسية على اهتمامها بالرياضة والرياضيين| فيديو

3 ليال في الغابة بمفردها.. طفلة تنجو بإعجوبة من أنياب الدببة والذئاب

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

شاهد.. الجيش الأمريكي يطلق النار على آلاف الأفغانيين في مطار كابول

تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: تلقينا 215 ألف تظلم حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الرياضة يتوجه للمنوفية للاطمئنان على فريق كرة سرعة نادى دسوق

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

المناعة الطبيعية أم لقاح فيروس كورونا؟.. بيان هام من الصحة العالمية

5 حالات للجمع بين معاشين في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ