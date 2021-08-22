غلق وتشميع ٢٢٠ منشأة طبية تمارس عملها بدون ترخيص في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بغلق ٢٢٠ منشأة طبية، تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية ومراكز إشاعات وعلاج إدمان، وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة لإدارتها ، وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عدداً من المخالفات بها .



وأكد المحافظ ، أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية الصحة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التى يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الفترة الماضية .



وشمل قرار محافظ الجيزة، الغلق الإداري لتلك المنشأت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقى والعمرانية والطالبيه وحدائق الاهرام والحوامدية وأبو النمرس و 6 أكتوبر والشيخ زايد.



وكلف المحافظ ، مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.



ووجّه المحافظ ، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.