فتاوى شغلت الأذهان..أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة بدون عذر شرعي.. كيفية التوبة من المال الحرام.. وهل يمنع قبول الدعاء ويؤدي للنار ؟.. هل تركيب الرموش يمنع من الوضوء؟ .. وأفضل أعمال البر في الحر الشديد

فتاوى شغلت الأذهان

أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة بدون عذر شرعي

كيفية التوبة من المال الحرام.. وهل يمنع قبول الدعاء ويؤدي للنار ؟

هل تركيب الرموش يمنع من الوضوء .. الإفتاء توضح

أفضل أعمال البر في الحر الشديد.. مركز الأزهر يوضح

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن ترك الصلاة والصيام عمدًا بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، مشيرة إلى أن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب.





وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدا ودون سبب شرعي؟»، أن ترك الصلاة والصيام عمدًا من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب، منوهة بأن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب، هي « الإكثار من الاستغفار، التوبة، العمل الصالح، والقضاء قدر المستطاع».

وأضافت أنه يجب على تارك الصلاة والصيام عمدًا، أن يتوب من ذلك، منبهًا إلى أن التوبة المطلوبة لها شروطها المعتبرة من الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى، كما أن عليه بالإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.





وتابعت: واذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التى تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، واذا لم يعلم عددها فليتحرَ حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه .

وورد سؤال مضمونه: أخذت مالا من شخص دون أن يعلم ، وقررت أن أتوب لكني أخجل من ان أرد المال له، فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد "عاشور" قائلًا: إن التوبة لا تكون كاملة إلا إذا تم رد الحقوق لأصحابها أي لابد من التحلل من صاحب المال ، بأن أرد له المال أو أن يعفو.

وأشار الى أنه يمكن إعادة المال له بأي طريق سواء عن طريق شخص أخر أو عن طريق البريد أو أي شيء ونحن في عصرنا الحالي يوجد طرق كثيرة جدا، فاذا أغلقت أمامك كل الطرق ولم تستطع رد المال بعد أن تحاول بجدية رده يمكن التصدق بالمال باسم صاحبه والله غفور رحيم.

فيما ورد سؤال أخر .. هل تركيب الرموش يمنع وصول الوضوء للعين ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أنه إذا كنتِ متزوجة فلا حرج من تكثيف الرموش، ولكن احذري ألا تكون ثابتة بشكل دائم فهذا يؤثر على صحة الطهارة.



كما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أعمال البر التي يرجو العبد بها أن ينال سعادتي الدنيا والآخرة متنوعة، فأبواب العمل الصالح كثيرة ويستطيع المسلم من خلالها أن يحصل على جبال من الحسنات، حيث إنها مكفرة للذنوب وتمحى بها السيئات وترفع الدرجات، وفيها طاعة الله تعالى ورضاه.

وأضاف مركز الأزهر عبر صفحته على فيس بوك: إن من أعمال البر وأفضل الصدقات تظليل أماكن الانتظار المُشْمِسَة، والتصدق بأجهزة التهوية والتبريد، وسقيا الماء في الأماكن التي تشتد بها الحرارة ويكثر فيها اجتماع الناس، حيث قال سيدنا رسول الله: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» [أخرجه الترمذي]، وعن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ ﷺ: «سَقْيُ الْمَاءِ». [أخرجه النسائي].

وأضاف مركز الأزهر، أن من نعم الله تعالى التي تستوجب شكره أن يجد الإنسان ما يقيه حرارة الشمس، ويُهَوِّن عليه شدتها؛ فمن كان عنده سقف يظله، وماء يتبرد به، وبعض الأجهزة التي تُهَوِّن عليه شِدَّة الحَرّ؛ فليحمد الله تعالى، ولا ينسى إخوته ممن لا يجدون شيئًا من ذلك، وليبادر بأعمال الخير حسب استطاعته، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». [أخرجه مسلم].