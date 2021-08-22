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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شوقي علام :جميع الرسالات السماوية حرصت على مفهوم بناء الإنسان وتطويرالعقل

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن بناء الإنسان وتطوير العقل الذى يطرح اليوم وقد طرح قبل ذلك له من الجذور والأسس ما يمكن أن ننطلق من خلالها، وأن نقول عن هذا العنوان والمحاضرات تكاملية مع المكان وما تدعو له الرسالات السماوية وجدنا أن جميع الرسالات السماوية حرصت على إعلاء مفهوم بناء الإنسان، ولعلنى أذكر هنا أحد علماء أصول الفقه وهو الامام الشوكاني وهو يتابع بدقة كما عبر بأنه استقراء تام كامل انتهى إلى أن كل الشرائع إنما جاءت لتحقيق 5 أصول ومقاصد وأهداف وغايات .

وشدد مفتي الجمهورية علي أن العلم الركيزة الأساسية الذى ينطلق من العقل الرشيد وجامعة القاهرة تقوم بهذا الأمر فى سبيل البناء العلمى الحقيقى ، ولعلك عندما تنظر إلى أن الرسل جميعا والرسالات جميعا عنيت ببناء الإنسان ، والإسلام لم يأت لهدم شي ولكن يؤسس لمن كان صالحا .

 

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وتابع مفتى الجمهورية خلال كلمته باللقاء المفتوح الذى تنظمه جامعة القاهرة حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى، جاءت الشرائع جميعا لتحقيق المقاصد وهى حفظ الأديان ولحفظ الإنسان ولحفظ العقول والأموال ولحفظ الأعراض.

وجدير بالذكر قد استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري"  ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب.

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مفتى الجمهورية شوقي علام مفتي الجمهورية الرسالات السماوية العلم الركيزة الأساسية

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