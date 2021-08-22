مشهد مرعب.. مواطنون يموتون دهسا في أفغانستان

فور سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، فر المواطنون الأفغان من وطنهم خوفا على أرواحهم و مستقبل أبنائهم من وقوعهم تحت سيطرة حركة طالبان المعروف عنهم معتقداتهم المتطرفة و أحكامهم المتشددة.

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، نقلا عن وسائل إعلام أفغانية، فإن أعداد المواطنين الذين يتوفون نتيجة التدافع داخل المطارات بأفغانستان يتزايد من أجل الحصول على فرصة سفر خارج أفغانستان لأي دولة بالعالم.



ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن 7 من المواطنين الأفغان توفوا في مطار كابول، وعثر الإسعاف على جثثهم في المطار، وبحسب التقرير الطبية، أن الموت كان بسبب التدافع والزحام للحصول على تذكرة سفر.

تداول رواد التواصل الاجتماعي صور هزت القلوب لمواطنين أفغان انتهت حياتهم، بسبب خوفهم من الوقوع في قبضة طالبان وبحثهم عن أي طوق نجاة حتى لو كلفهم الأمر حياتهم.

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات تتزايد في أفغانستان منذ إعلان سيطرة حركة طالبان على الحكم، وذلك بسبب فرار المواطنين إلى المطارات للهرب من دولتهم.



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