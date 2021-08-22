100 مدرسة بحلول 2030.. التعليم: السيسي صاحب فكرة إطلاق المدارس التكنولوجية

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني؛ وقامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق والمهن التي لم يعد هناك حاجة لها، وأوضح القطاع الخاص التخصصات والمواد العلمية المطلوبة التي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك 26 مدرسة تكنولوجية على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات، مشيرًا إلى أن الطالب سيلتحق بالعمل خلال دراسته.

نطمح للوصول لأكثر من 100 مدرسة تكنولوجية بحلول 2030

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن التعليم الفني المصري قفز من المركز 113 في عام 2017 للمركز الـ80 في عام 2020، وذلك بسبب الرؤية التي وضعتها مصر في التعليم الفني، من خلال تلبية متطلبات سوق العمل الدولي، إضافة إلى تحديث عدد من التخصصات الجديدة في العالم.

وأضاف "بصيلة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الحقيقة أن هناك تهافتًا من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس التكنولوجية؛ لأننا نحقق رغبتهم في دراسة المجال المفضل بالنسبة لهم، وندربهم بأيدينا للدخول لسوق العمل بشكل احترافي، وعدد المتقدمين هذا العام أكبر دليل يعكس التغيير في النظرة للتعليم الفني.

وتابع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، : "نعم، طورنا حتى الآن 47% من منهج التعليم الفني؛ ونستهدف تطويرًا بكامل التخصصات والمدارس خلال سبتمبر المقبل، لضمان تحقيق المساواة للطلاب في مناهج مطورة وحديثة تؤهلهم لسوق العمل".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن القدرة الاستيعابية هي قبول 3700 طالب بين المتقدمين، وهو ما يزين المنافسة بين الطلاب في الاختبارات المطلوبة للقبول، ولكن ذلك لضمان تخريج طلاب محظوظين بمهارات عالية تؤهلهم للعمل بسوق العمل المحلي والدولي، منوهًا بأننا نطمح للوصول لأكثر من 100 مدرسة تكنولوجية في مصر بحلول 2030، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بتوجيه من الرئيس السيسي في زيادة عدد المدارس التكنولوجية في مصر.